Enrico Fantini, attaccante decisivo nello spareggio tra Fiorentina e Perugia nel 2004, ricorda la rete, a 20 anni di distanza, al Pentasport di Radio Bruno:
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Fantini: “Il mio gol? Fu la rinascita viola. Non vedo l’ora di tornare a Firenze”
"L'ondata di amore dei tifosi viola arriva puntuale ogni anno. Ci sono dei ricordi indelebili, vuol dire che ho lasciato il segno a Firenze. Fu una doppia sfida davvero tosta, e col passare degli anni ti rendi conto di cosa hai fatto. Il destino di un giocatore è davvero strano, io ero abituato a fare tutta la fascia. L'unica punta che poteva utilizzare ero io, con Riganò infortunato. Mondonico poteva mettere solo me, e per fortuna andò bene. Io mi sono fatto trovare sempre pronto nella mia carriera. I ricordi non si cancellano, rimangono lì"
La Fiorentina di oggi: "Mi aspetto di vedere una Fiorentina dove merita, a giocarsi qualcosa di importante. Mi aspetto una Fiorentina giovane, con un monte ingaggio diverso, rispetto a giocatori presi come Dzeko. Servono acquisti mirati per giocare in modo diverso, secondo le idee di Grosso. Il boato del Franchi? Era una rinascita, per il popolo viola era un modo per farsi notare. 43mila persone sono tante, fu record di capienza. L'invito per il centenario mi è arrivato, e non vedo l'ora di tornare a Firenze"
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