Fantini: “Il mio gol? Fu la rinascita viola. Non vedo l’ora di tornare a Firenze”

"L'ondata di amore dei tifosi viola arriva puntuale ogni anno. Ci sono dei ricordi indelebili, vuol dire che ho lasciato il segno a Firenze. Fu una doppia sfida davvero tosta, e col passare degli anni ti rendi conto di cosa hai fatto. Il destino di un giocatore è davvero strano, io ero abituato a fare tutta la fascia. L'unica punta che poteva utilizzare ero io, con Riganò infortunato. Mondonico poteva mettere solo me, e per fortuna andò bene. Io mi sono fatto trovare sempre pronto nella mia carriera. I ricordi non si cancellano, rimangono lì"