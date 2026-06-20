Poesio: “Beltran? Quanti soldi spesi male post-Vlahovic. Paratici è stato chiaro”

"Paratici su molte cose è stato concreto, ha messo l'accento sul fatto che ha trovato una società non pronta. Non era pronta a quello step per arrivare in una posizione diversa dal settimo posto. Paratici ha detto che servirà tempo, che siamo ad una sorta di anno 0, ha usato termini molto chiari. La Fiorentina in questi anni si è gestita in modo quasi familiare, paradossalmente poco americano, e molto italiano. Beltran è uno dei tanti errori, doveva fare i centravanti. Essere il giocatore che rappresentava il vero dopo Vlahovic, il grande attaccante. Nessun allenatore è mai riuscito a collocarlo tatticamente. Fra lui, Cabral, Jovic e Piccoli, sono stati spesi troppi milioni"