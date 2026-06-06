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Brovarone: “Amatucci? Fossi in lui resterei in Spagna. Italiano non sa cosa lo aspetta”

Bernardo Brovarone
Brovarone commenta il futuro di Vanoli, la crescita di Amatucci e la nuova avventura turca di Vincenzo Italiano.
Redazione VN

Bernardo Brovarone commenta il futuro di Vanoli, la crescita di Amatucci e la nuova avventura turca di Vincenzo Italiano. Le sue parole a Radio Bruno:

Vanoli

—  

Come sono realmente andate le cose tra di loro nessuno lo può sapere. Sento parlare di poca riconoscenza, maltrattamento.. l'unica cosa che so è che per certi aspetti ha fatto un lavoro ammirevole mentre per altri un po' meno. Vanoli ha fatto un'esperienza che gli ha permesso di rifarsi una posizione all'interno del mercato.

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Amatucci

—  

Certi profili sono centrali nel campionato spagnolo; è un giocatore tecnico, intelligente, leggero.. per questo in Spagna si trova da Dio. Ha fatto una stagione molto interessante. Fossi in lui e nel suo agente rimarrei in Spagna, mentre fossi la Fiorentina ci penserei come vice Fagioli.

Italiano in Turchia

—  

È un allenatore che ha fatto parlare molto di sé con un sistema di calcio molto coraggioso. Il Besiktas ha un tifo incredibile, non so se si è reso conto di dove è andato.

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