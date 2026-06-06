Brovarone: “Amatucci? Fossi in lui resterei in Spagna. Italiano non sa cosa lo aspetta”

Amatucci—
Certi profili sono centrali nel campionato spagnolo; è un giocatore tecnico, intelligente, leggero.. per questo in Spagna si trova da Dio. Ha fatto una stagione molto interessante. Fossi in lui e nel suo agente rimarrei in Spagna, mentre fossi la Fiorentina ci penserei come vice Fagioli.
Italiano in Turchia—
È un allenatore che ha fatto parlare molto di sé con un sistema di calcio molto coraggioso. Il Besiktas ha un tifo incredibile, non so se si è reso conto di dove è andato.
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