Benedetto Ferrara nel suo intervento ai microfoni di Radio Bruno analizza il cambio in panchina, ringrazia Vanoli e sottolinea il peso delle responsabilità affidate a Paratici.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Vanoli, grazie. Paratici? Il suo contratto impone grandi responsabilità”
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Ferrara: “Vanoli, grazie. Paratici? Il suo contratto impone grandi responsabilità”
Benedetto Ferrara ai microfoni di Radio Bruno si sofferma sull'addio di Vanoli e il lavoro che aspetta il Paratici per il futuro viola
Hanno aspettato a comunicare l'addio a Vanoli perché volevano essere sicuri di prendere Grosso. Vanoli ha fatto ciò che doveva fare soffrendo anche di più dei giocatori stessi; va ringraziato, è riuscito a risollevare la Fiorentina da una situazione disastrosa Era ovvio che Paratici iniziasse il suo percorso con un suo allenatore, ed è giusto così.
Il futuro—
Il nostro ds ha un contratto da giocatore quindi è ovvio che avrà grandi responsabilità sulla parte sportiva, che non riguarda solo il calciomercato. Dopo l'incontro in America si dovrà capire quale sarà la strada economica, la Fiorentina ha speso male e adesso ha la necessità di vendere e andare sui profili giusti per questa Fiorentina. Ritardo sulla programmazione? Quando ci sono i Mondiali è così; c'è il Milan che non sa nemmeno chi sarà il custode di Milanello. detto questo non credo che sia in ritardo, ma che davanti hai un compito difficile.
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