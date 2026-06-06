Natali: “Grosso deve far riappassionare il tifo. Serve un centrale di livello”

"Vanoli credo abbia fatto un buonissimo lavoro, considerando il momento storico in cui è entrato. L'idea di ripartire con un progetto tecnico diverso ti obbliga a pensare a profili nuovi. Per Grosso la Fiorentina è uno step in avanti , una scelta ben ponderata. Credo che sia il profilo giusto per ripartire con un calcio che possa riappassionare il tifo. Servirà un difensore che riesca ad alzare il livello, un giocatore di spessore. I difensori oggi costano sul mercato. Comuzzo due anni fa fu la sorpresa, aveva offerte altissime, il valore c'è. Non si possono prendere scommesse dietro , il De Gea della difesa, un uomo di esperienza."

Su Dodò: "Valutare ad oggi i giocatori della Fiorentina non è semplice. Non è facile trovare un altro come Dodò, ha qualità offensive e personalità. La Fiorentina con Paratici è in ottime mani. Bisogna cercare di ripartire, ed i giocatori devono dimostrare il proprio valore. Firenze ha bisogno di giocatori pronti, e la piazza si aspetta una squadra competitiva fin da subito. Spero che De Gea non vada via, è un portiere di livello internazionale. Ha dimostrato ancora di essere uno dei migliori nel ruolo ancora."