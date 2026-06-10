Paolo Vanoli subito in Serie A? Il futuro del tecnico nelle mani del… Pisa!

Paolo Vanoli potrebbe subito tornare ad allenare in Serie A. Dopo l'addio dalla Fiorentina, un club di A avrebbe chiesto informazioni

Paolo Vanoli potrebbe subito tornare ad allenare in Serie A. Dopo l'addio dalla Fiorentina, l'ex allenatore del Torino sarebbe finito nel mirino del Monza. Secondo Alfredo Pedullà, in caso di addio di Bianco, Vanoli sarebbe la prima scelta per i biancorossi.

Vanoli

A seguire con interesse la situazione è il Pisa, che continua a cercare il giusto allenatore da cui ripartire. Dopo i tentativi per Fabio Pecchia e i contatti esplorativi con Paolo Zanetti, il club toscano avrebbe individuato in Bianco uno dei profili più graditi per la panchina.