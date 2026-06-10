Ancora Dzeko: “Fiorentina? A gennaio avevo bisogno di più affetto ed emozioni”

Edin Dzeko è tornato a parlare del suo addio alla Fiorentina durante un'intervista rilasciata a ESPN. L'attaccante dello Schalke 04 ha ripercorso i mesi vissuti in viola, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate nella sua esperienza fiorentina.

Dzeko

"Quando i risultati non arrivano e non giochi, come succedeva a Firenze, ti passano per la testa un sacco di cose. A gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto alla Fiorentina. I tifosi e lo stadio dello Schalke mi trasmettono energia", ha spiegato il centravanti bosniaco, raccontando le motivazioni che lo hanno portato a cambiare squadra durante il mercato invernale.