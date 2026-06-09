Era il 22 maggio 2005 in un Lazo-Fiorentina che avrebbe fatto discutere molto. Sul punteggio di 1-1 il tiro di Miccoli viene deviato da Peruzzi sulla traversa, poi Jorgensen calcia di esterno destro dal limite dell'area a botta sicura, ma Zauri si sostituisce al portiere e manda in angolo con la mano. L'arbitro Rosetti, però, non se ne accorse e lasciò giocare.
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VIOLA NEWS news viola “Non ne vado fiero, ma che parata”: Zauri racconta il mani in Lazio-Fiorentina
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“Non ne vado fiero, ma che parata”: Zauri racconta il mani in Lazio-Fiorentina
Zauri racconta come ha vissuto i momenti in seguito a Lazio-Fiorentina per il tocco di mano non visto dall'arbitro
A distanza di anni lo stesso Zauri ha raccontato i momenti vissuti in seguito a quell'evento:
"Lo dico sempre, è un episodio di cui non vado fiero, fu un gesto istintivo e sono stati giorni di grandi polemiche. Ho fatto una parata pazzesca..."
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