“Non ne vado fiero, ma che parata”: Zauri racconta il mani in Lazio-Fiorentina

Era il 22 maggio 2005 in un Lazo-Fiorentina che avrebbe fatto discutere molto. Sul punteggio di 1-1 il tiro di Miccoli viene deviato da Peruzzi sulla traversa, poi Jorgensen calcia di esterno destro dal limite dell'area a botta sicura, ma Zauri si sostituisce al portiere e manda in angolo con la mano . L'arbitro Rosetti, però, non se ne accorse e lasciò giocare.

"Lo dico sempre, è un episodio di cui non vado fiero, fu un gesto istintivo e sono stati giorni di grandi polemiche. Ho fatto una parata pazzesca..."