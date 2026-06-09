L'Atalanta, sul proprio canale ufficiale, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Raffaele Palladino. Il comunicato del club:
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Ufficiale, Palladino esonerato dall’Atalanta: il comunicato del club
Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta
Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro.
Il club bergamasco e il tecnico ex viola stavano cercando un accordo di separazione con Maurizio Sarri pronto a subentrare. Non avendo trovato un compromesso tra le parti, l'Atalanta ha optato per l'esonero.
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