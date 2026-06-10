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Lo voleva quando era a Firenze, adesso ci riprova: Vlahovic ha trovato squadra?

Vlahovic
Secondo il quotidiano, l'allenatore argentino avrebbe fatto carte false per avere Vlahovic anche ai tempi della Fiorentina
Redazione VN

Dusan Vlahovic potrebbe aver trovato una squadra. Secondo il Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid avrebbe chiesto al padre dell'attaccante le condizioni per portare il serbo in Spagna. Il principale estimatore del giocatore sarebbe proprio il "Cholo" Simeone.

Vlahovic

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Secondo il quotidiano, l'allenatore argentino avrebbe fatto carte false per avere Vlahovic anche ai tempi della Fiorentina. Con il giocatore però, che scelse la Juventus a gennaio. Adesso l'Atletico sarebbe pronto ad acquistare il serbo a parametro zero.

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