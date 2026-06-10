Dusan Vlahovic potrebbe aver trovato una squadra. Secondo il Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid avrebbe chiesto al padre dell'attaccante le condizioni per portare il serbo in Spagna. Il principale estimatore del giocatore sarebbe proprio il "Cholo" Simeone.
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Lo voleva quando era a Firenze, adesso ci riprova: Vlahovic ha trovato squadra?
Secondo il quotidiano, l'allenatore argentino avrebbe fatto carte false per avere Vlahovic anche ai tempi della Fiorentina
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Secondo il quotidiano, l'allenatore argentino avrebbe fatto carte false per avere Vlahovic anche ai tempi della Fiorentina. Con il giocatore però, che scelse la Juventus a gennaio. Adesso l'Atletico sarebbe pronto ad acquistare il serbo a parametro zero.
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