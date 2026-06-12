Si è conclusa senza il lieto fine sperato l'esperienza di Lorenzo Amatucci al Las Palmas. Il centrocampista classe 2004, di proprietà della Fiorentina, ha disputato una stagione positiva in cabina di regia, collezionando 42 presenze e 5 assist, ma il club spagnolo è stato eliminato dal Malaga nella semifinale dei playoff per la promozione in Liga.
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La Nazione
Nazione: “Torna Amatucci. Il ruolo di vice immaginato da Paratici e Grosso”
La società delle Canarie avrebbe la possibilità di riscattare il giocatore per circa 5 milioni di euro, ma Amatucci tornerà a Firenze
La società delle Canarie avrebbe la possibilità di riscattare il giocatore per circa 5 milioni di euro, ma il mancato salto di categoria rende sempre più probabile il ritorno del centrocampista a Firenze al termine del prestito.
A quel punto saranno Fabio Grosso e Fabio Paratici a decidere il suo futuro. Per caratteristiche, Amatucci potrebbe rappresentare il vice ideale di Nicolò Fagioli nella nuova Fiorentina. Il suo contratto con il club viola è in scadenza nel 2028. Lo scrive la Nazione.
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