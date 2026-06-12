Nazione: “Torna Amatucci. Il ruolo di vice immaginato da Paratici e Grosso”

Si è conclusa senza il lieto fine sperato l'esperienza di Lorenzo Amatucci al Las Palmas. Il centrocampista classe 2004, di proprietà della Fiorentina, ha disputato una stagione positiva in cabina di regia, collezionando 42 presenze e 5 assist, ma il club spagnolo è stato eliminato dal Malaga nella semifinale dei playoff per la promozione in Liga.