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Gazzetta spinge Dodò al Napoli: “Scelta che dà più garanzie ad Allegri”

Gazzetta spinge Dodò al Napoli: “Scelta che dà più garanzie ad Allegri” - immagine 1
Dodò della Fiorentina dà più garanzie, anche per essere subito titolare e i 15 milioni chiesti dalla Viola sono una cifra accessibile
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sui nomi accostati al Napoli per la fascia destra. Tra questi spicca Dodò, che piace ad Allegri e secondo il quotidiano sarebbe la scelta più conveniente:

Urge poi trovare un nuovo esterno destro a tutta fascia: Juanlu Sanchez del Siviglia è seguito da un anno, ma non è l'unico in lista. Dodo della Fiorentina dà più garanzie, anche per essere subito titolare e i 15 milioni chiesti dalla Viola sono una cifra accessibile. Non lo sono i 25 che continua a chiedere l'Union St. Gilloise per Khalaili, che si è promesso al Napoli (ci sarebbe già un accordo per un quinquennale) ma deve avere pazienza. Zeballos del Boca Juniors, invece, è il preferito per rinforzare la batteria degli esterni d'attacco. Il richiamo del Maradona emoziona ogni argentino.

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