Non ci sarà la Fiorentina nel futuro di Jack Harrison. L'esterno inglese, arrivato a gennaio e autore di 22 presenze con 1 gol e 3 assist, non verrà riscattato dal club viola e farà quindi ritorno al Leeds, dove è atteso per l'inizio della preparazione estiva.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Addio Fiorentina, su Harrison ha messo gli un club di MLS”
La Nazione
Nazione: “Addio Fiorentina, su Harrison ha messo gli un club di MLS”
Prima del trasferimento in Europa, infatti, l'esterno aveva già militato nella Major League Soccer con la maglia del New York City FC
La permanenza in Inghilterra, però, potrebbe essere soltanto di passaggio. Sul classe 1996 avrebbe infatti messo gli occhi il New England Revolution, formazione della MLS interessata a riportarlo negli Stati Uniti.
Per Harrison si tratterebbe di un ritorno alle origini. Prima del trasferimento in Europa, infatti, l'esterno aveva già militato nella Major League Soccer con la maglia del New York City FC, club nel quale aveva mosso i primi passi della sua carriera professionistica. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA