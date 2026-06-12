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Repubblica Firenze

Repubblica: “Fiorentina, si chiude la missione in America. Poi la conferenza”

Fabio Paratici; Giuseppe Commisso
Oggi si chiuderà la missione in America di Ferrari e Paratici, dopo quattro giorni di incontri con il presidente Giuseppe B. Commisso
Redazione VN

Oggi si chiuderà la missione in America di Ferrari e Paratici, dopo quattro giorni di incontri con il presidente Giuseppe B. Commisso.

Il resoconto del viaggio e le linee programmatiche per la prossima stagione saranno rese note la settimana prossima, giovedì, nel corso di una conferenza stampa ad hoc.

Mentre per quanto riguarda Fabio Grosso, si dovrà aspettare i primi giorni di luglio. L'allenatore viola verrà presentato con l'inizio del ritiro al Viola Park. Lo scrive Repubblica Firenze.

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