Oggi si chiuderà la missione in America di Ferrari e Paratici, dopo quattro giorni di incontri con il presidente Giuseppe B. Commisso.
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Repubblica Firenze
Repubblica: “Fiorentina, si chiude la missione in America. Poi la conferenza”
Oggi si chiuderà la missione in America di Ferrari e Paratici, dopo quattro giorni di incontri con il presidente Giuseppe B. Commisso
Il resoconto del viaggio e le linee programmatiche per la prossima stagione saranno rese note la settimana prossima, giovedì, nel corso di una conferenza stampa ad hoc.
Mentre per quanto riguarda Fabio Grosso, si dovrà aspettare i primi giorni di luglio. L'allenatore viola verrà presentato con l'inizio del ritiro al Viola Park. Lo scrive Repubblica Firenze.
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