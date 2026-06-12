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Corriere dello Sport

CorSport: “Paratici sta mediando per Solomon. La posizione del ds su Sottil”

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Per giocare d'anticipo la Fiorentina dovrà cercare di risolvere la questione Manor Solomon: per riscattare l'israeliano servono 10 milioni
Redazione VN

Non solo entrate, ma anche cessioni.  Per giocare d'anticipo la Fiorentina dovrà cercare di risolvere la questione Manor Solomon: per riscattare l'israeliano servono 10 milioni, lui ha aperto alla permanenza a Firenze ma adesso sta a Paratici mediare col suo ex club, il Tottenham, società che detiene il cartellino. Nessuna chance di riscatto per Jack Harrison. L'esterno classe '96 tornerà a Leeds per poi ripartire probabilmente dalla Mls. 

Anche spulciando la corposa lista dei prestiti di rientro soltanto uno, Riccardo Sottil, corrisponde all'identikit cercato, ma l'impressione è che per l'esterno classe '99, in scadenza a giugno 2027, le chance a Firenze siano finite. 

Chi è in scadenza fra un anno, come Sottil, è Matteo Cancellieri, in uscita dalla Lazio e finito anche lui in orbita viola, anche se sul classe 2002 sembra forte l'interesse dell'Olympiacos. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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