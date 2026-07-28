Edoardo Bove, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in amichevole, ricorda cosa gli ha dato la maglia viola
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L'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha parlato ai microfoni ufficiale del Watford alla vigilia della sfida amichevole proprio contro i viola. Queste le sue parole:
A Firenze vissuto uno dei momenti più importanti della mia vita. È stata un'esperienza impegnativa, ma anche molto emozionante sotto diversi aspetti: Firenze è stata la città che mi ha offerto una nuova opportunità dopo che avevo lasciato casa mia, Roma. Lì ho trovato la mia dimensione, ho ritrovato me stesso e ho capito che tipo di giocatore fossi. Poi è successa quella cosa e tutto si è fermato. Tuttavia, continuo a sentire i miei ex compagni di squadra e i tifosi mi sono rimasti molto vicini, aiutandomi enormemente a superare un periodo difficile. Non posso che ringraziarli, perché hanno rappresentato una parte fondamentale della mia vita e del mio percorso calcistico.
Chi vede volentieri
Non mi piace fare nomi, ma sono ansioso di vedere, affrontare e menare tanti dei miei ex compagni, è quel che ci piace, poi dopo la partita siamo tutti ancora più amici. Sarà importante per noi per vedere a che punto siamo a due settimane dall'inizio della stagione.
Valutazione sulla Fiorentina
Stanno costruendo una squadra molto valida, hanno un nuovo allenatore e non faranno le coppe europee. So che sanno bene come trattare il pallone, quindi sarà una gara tosta da affrontare.
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