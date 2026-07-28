L'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha parlato ai microfoni ufficiale del Watford alla vigilia della sfida amichevole proprio contro i viola. Queste le sue parole:

È stata un'esperienza impegnativa, ma anche molto emozionante sotto diversi aspetti: Firenze è stata la città che mi ha offerto una nuova opportunità dopo che avevo lasciato casa mia, Roma. Lì ho trovato la mia dimensione, ho ritrovato me stesso e ho capito che tipo di giocatore fossi. Poi è successa quella cosa e tutto si è fermato. Tuttavia, continuo a sentire i miei ex compagni di squadra e i tifosi mi sono rimasti molto vicini, aiutandomi enormemente a superare un periodo difficile. Non posso che ringraziarli, perché hanno rappresentato una parte fondamentale della mia vita e del mio percorso calcistico.