Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sulle nuove scelte per l'Italia
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Dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore, tra addio di Maldini e Leonardo e il ritorno di Mancini come Commissario Tecnico della Nazionale, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato così in conferenza stampa:
C’era un candidato definito, e concordato, su indicazione di Maldini e Leonardo, ossia Pirlo, e sono stato io a non approvare più questa candidatura per motivi di opportunità. Non ci sono altre verità e situazioni che hanno determinato questa scelta, sicuramente non ero al corrente di questa collaborazione che esisteva dal luglio 2025 tra Pirlo e il sito di scommesse. Mi dispiace deludervi ma è la verità. Non c’è stata polemica, conflitto, rabbia, ma tanto dispiacere. Con assoluta consensualità le nostre strade si sono separate. Il tempo stringeva e ho ritenuto che la persona che dovesse diventare il nuovo CT della Nazionale dovesse essere Roberto Mancini, di cui me ne assumo tutte le responsabilità. Non c’era condivisione con Maldini e Leonardo per questa scelta
Su Ranieri
Da pochi minuti Claudio Ranieri ha sottoscritto la sua presenza e sarà lui il nuovo presidente del club Italia e direttore tecnico. Domani alle 18:00 conferenza stampa di Claudio Ranieri e Roberto Mancini
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