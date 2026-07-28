Emergono sirene inglesi per Manor Solomon, ma il calciatore preferisce rimanere nei top 5 campionato europei: Fiorentina sempre alla finestra

Redazione VN
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Il mancato riscatto al termine della stagione appena conclusa non ha escluso un possibile ritorno di Manor Solomon alla Fiorentina. Infatti, secondo quanto riportato dal portale israeliano Sport5, il club viola continua a stare alla finestra, per controllare la situazione, convinto del fatto che il calciatore tornerebbe volentieri a Firenze.

Sirene inglesi

Però, iniziano ad emergere voci per quanto riguarda l'esterno di proprietà del Tottenham, cercato dal West Ham come sostituto di Summerville. Le dichiarazioni del suo procuratore, però, sembrano aver allontanato questa ipotesi,. Il motivo riguarda la retrocessione in Championship del club che qualche anno fa aveva sconfitto la Fiorentina in finale di Conference League. L'entourage del giocatore è intenzionato a valutare opzioni soltanto nei top 5 campionati europei.
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