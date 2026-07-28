UFFICIALE - Ritorno in azzurro: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia. L'annuncio di Malagò che conferma anche Ranieri dt.
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Roberto Mancini torna sulla panchina della Nazionale, coadiuvato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore e le dimissioni del tandem Maldini-Leonardo per via della mancata nomina di Andrea Pirlo, arriva anche l'ufficialità data direttamente dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dal consiglio Federale. Lo ha confermato lo stesso Malagò in conferenza stampa.
Mancini ct
Il tempo stringeva, sapete benissimo che non credo che un giorno o tre giorni cambino le cose, però la vostra legittima curiosità ha rappresentato un ulteriore stimolo. Io ho ritenuto che la persona che deve diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini per tutta una serie di considerazione. Mi assumo la responsabilità. Ma soprattutto la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base del mio presupposto di nuova gestione, di nuova cultura del ruolo del presidente di Club Italia e del direttore tecnico, da non confondere con altri ruoli. Che poi era quello che aveva assunto in termini anche contrattuali Paolo Maldini.
Ranieri dt
Nelle delibere portate avanti nel Consiglio Federale abbiamo fatto approvare una sostanziale modifica del regolamento del Club Italia, fino ad ora solo il presidente federale poteva esserlo. Nella modifica abbiamo messo che può esserlo anche un altro soggetto, è una cosa epocale e culturale. Serviva per completare il cerchio, serviva una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico, laddove non ci fosse condivisione e fosse stato trovato un altro nome, il mio ragionamento lasciava il tempo che trova. Quella condivisione che era venuta meno con Maldini e Leonardo. Questa persona con cui sono state condivise queste scelte è Claudio Ranieri. Da pochi minuti ha garantito al sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria e sarà lui a lavorare in questo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani è prevista una conferenza stampa con la presenza di Mancini e Ranieri.
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