Il classe 2005 ha trovato l'accordo con il club del presidente Cairo: si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto
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Pietro Comuzzo ha lasciato il ritiro inglese della Fiorentina. Il difensore, che ha accettato il trasferimento al Torino, ha salutato i compagni ed è partito alla volta della sede della preseason granata, dove si unirà alla rosa del neo allenatore Ignazio Abate.
I dettagliComuzzo va al Torino per un pacchetto complessivo da 20 milioni di euro, uno di prestito oneroso e il resto da versare eventualmente per il riscatto. Dopodiché, per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2031.
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