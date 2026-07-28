Il classe 2005 ha trovato l'accordo con il club del presidente Cairo: si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto

Giovanni Zecchi
Grosso

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Pietro Comuzzo ha lasciato il ritiro inglese della Fiorentina. Il difensore, che ha accettato il trasferimento al Torino, ha salutato i compagni ed è partito alla volta della sede della preseason granata, dove si unirà alla rosa del neo allenatore Ignazio Abate.

I dettagli

Comuzzo va al Torino per un pacchetto complessivo da 20 milioni di euro, uno di prestito oneroso e il resto da versare eventualmente per il riscatto. Dopodiché, per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2031.
Comuzzo

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