Pietro Comuzzo ha lasciato il ritiro inglese della Fiorentina. Il difensore, che ha accettato il trasferimento al Torino, ha salutato i compagni ed è partito alla volta della sede della preseason granata, dove si unirà alla rosa del neo allenatore Ignazio Abate.

I dettagli

Comuzzo va al Torino per un. Dopodiché, per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2031.