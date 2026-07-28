Novità per il ritiro in Inghilterra della Fiorentina: Riccardo Braschi (classe 2006) è in viaggio per unirsi al gruppo di Fabio Grosso.

Giovanni Zecchi
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Ci sono novità per quanto riguarda il ritiro inglese della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Riccardo Braschi è stato chiamato ad unirsi ai compagni Oltremanica.

Il classe 2006, che inizialmente non era stato convocato per il ritiro in Inghilterra, è infatti partito in mattinata per raggiungere la squadra. Il ragazzo potrà così dare il suo contributo al tecnico Fabio Grosso.

Perché questa scelta?

A quanto appreso dalla nostra redazione, Braschi arriva a Teddington per rimpinguare l'organico: Moise Kean sta seguendo un programma personalizzato e Grosso ha bisogno di ulteriori risorse nei suoi allenamenti, oltre che magari nelle partite amichevoli da qui in avanti.
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