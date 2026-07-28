Le parole del vice tecnico di Grosso direttamente dall'Inghilterra
VIDEO VN - Longo sul centrocampo: “Grande qualità, stiamo lavorando tanto”
Il vice tecnico della Fiorentina Raffaele Longo ha parlato a margine dell'allenamento che ha tenuto la squadra questa mattina. Queste le sue parole:
Tutta la squadra ha grande prospettiva ed è in grado di fare un campionato importante. Non deve essere un peso il fatto che sia l'anno del centenario, ma uno stimolo. Il Franchi? C’erano 15 mila abbonati ai miei tempi. Conosco benissimo l’ambiente viola, speriamo di creare l’empatia giusta, perché Firenze può darci davvero una grande spinta sotto questo punto di vista. Il lavoro? È ancora presto per dire a che punto siamo, lavoriamo assieme da appena quindici giorni. L’importante è che non ci siano infortuni per i ragazzi
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