Dodò sembrava essere tra i primi partenti, ma per il momento zero novità: quale sarà il suo futuro?
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Il nome di Dodò sembrava poter essere il primo da salutare in questa estate, per vari motivi, ma così non è ancora stato. Il brasiliano ha un contratto in scadenza con la Fiorentina nel giugno 2027 e la questione rinnovo è ormai ferma da diverso tempo. In questo inizio di ritiro è stato tra i più acclamati tra i calciatori viola, insieme a Moise Kean, De Gea e i nuovi arrivati, con tanto di richieste di restare. Ma nonostante questo, il suo futuro sembrerebbe ormai essere lontano da Firenze.
Interesse di altre squadreSu Dodò c'è il forte interesse del Napoli, pronto ad affondare un colpo non appena formalizzate alcune cessioni. In passato sembrava esserci anche la Roma, anche se poi l'interesse è andato a scemare con il passare delle settimane. Inoltre, si è parlato anche di sondaggi di squadre estere, mai però specificati e quindi resi concreti. C'è però un fattore da sottolineare: per nessuna di queste squadre sembra essere la prima scelta.
Quasi tre nuovi arrivi e amichevoli da titolareNonostante questo futuro ancora da capire, Dodò ha preso parte, e giocato anche dal primo minuto, le prime due amichevoli della Fiorentina con Gubbio e QPR (nonostante nella seconda sia andato particolarmente in tilt). Fino a questo momento il club viola ha aspettato, ma è possibile che la situazione possa cambia a breve, visto l'accordo ormai formalizzato anche per l'arrivo di Joao Mario e quello ormai ufficializzato di Jimenez, entrambi pronti a giocare in quella posizione. E non solo, perché anche sulla sinistra Paratici ha praticamente chiuso per Valdepenas, nel caso si ipotizzasse un possibile spostamento di uno dei nuovi arrivati sull'altra fascia. Insomma, le mosse della Fiorentina stanno facendo spingendo Dodò lontano dalla Toscana, anticipando la cessione con colpi anche economicamente importanti in caso di riscatto.
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