Il nome di Dodò sembrava poter essere il primo da salutare in questa estate, per vari motivi, ma così non è ancora stato. Il brasiliano ha un contratto in scadenza con la Fiorentina nel giugno 2027 e la questione rinnovo è ormai ferma da diverso tempo. In questo inizio di ritiro è stato tra i più acclamati tra i calciatori viola, insieme a Moise Kean, De Gea e i nuovi arrivati, con tanto di richieste di restare. Ma nonostante questo, il suo futuro sembrerebbe ormai essere lontano da Firenze.

Interesse di altre squadre

Quasi tre nuovi arrivi e amichevoli da titolare

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