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VN – La Fiorentina accelera per Joao Mario: in settimana nuovi contatti

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La Fiorentina vuole chiudere al più presto la trattativa che porterà Joao Mario in viola
Nicolò Schira

Con Dodò e Fortini in uscita la Fiorentina vuole completare al più presto la linea difensiva a disposizione di Fabio Grosso. Per questo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in settimana ci saranno nuovi contatti tra la dirigenza viola e la Juventus per chiudere l'affare che coinvolge Joao Mario.

Il terzino dovrebbe arrivare a Firenze sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro. Il portoghese sarebbe il sesto colpo di Paratici, in attesa dell'arrivo di Victor Valdepenas.

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