Macchina da numeri al Porto, flop alla Juve. E a Bologna? Scopriamo Joao Mario

Paratici segue Joao Mario, dopo il flop alla Juventus. Chi è il terzino portoghese?

Niccolò Meoni Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 13:03)

Il mercato della Fiorentina deve ancora entrare nel vivo, dato che la società non ha ancora annunciato il prossimo tecnico (anche se Grosso sembra ad un passo). Una delle situazioni più scabrose da gestire riguarda quella di Dodò, con il brasiliano che andrà in scadenza. In caso di addio un profilo che piace è quello di Joao Mario, con il quale ci sarebbero stati anche i primi colloqui. Andiamo a scoprire le sua caratteristiche.

Che numeri al Porto — Joao Mario è cresciuto nelle giovanili del Porto, ma la sua affermazione non è stata immediata. Ha esordito nel 2020, ma è solo a 23 anni che si è preso il posto da titolare con continuità, grazie ad un'intuizione di Conceicao. Il tecnico lo ha riconvertito a terzino, dato che Joao Mario nasce come ala destra. In totale ha messo a segno 26 assist in 181 presenze con il Porto. La sua ultima stagione in terra Lusitana è stata la migliore come numeri. 13 grandi occasioni create, dietro solo ad Arnold e Grimaldo in tutta Europa nel ruolo di terzino. Le sue doti offensive sono state valorizzate al Porto, in un sistema aggressivo e con tanto possesso palla, come quello di Conceicao, ma in Italia le cose sono andate in modo diverso. Qui i numeri della sua ultima stagione in Portogallo, forniti da Sofascore.com

Lo scambio — Comolli, proprio sulla base di questi numeri, lo sceglie per la Juventus di Tudor. Joao Mario arriva in uno scambio con il Porto, che si porta in casa Alberto Costa. Un'operazione particolare, che un anno dopo sa di beffa per i bianconeri. Costa al Porto è stata una rivelazione, e sotto la guida di Farioli ha messo a referto ben 9 assist, uno dei pezzi chiave nella grande stagione dei Dragoes. Joao Mario invece è stato bocciato sia da Tudor che da Spalletti. L'adattamento a Torino è stato complesso, complici le sue doti difensive, dove mostra delle lacune rispetto a Kalulu. Per questo a gennaio viene spedito al Bologna di Italiano, dove in parte si riprende. Il tecnico lo utilizza anche a sinistra, e lui segna pure due reti, con tanta spinta. In casa gialloblù c'è stato un rimescolamento delle carte, con l'arrivo di Tedesco, e Joao Mario è tornato alla Juventus. Sarà lui l'ennesimo colpo sull'asse Torino-Firenze?

Qui i suoi dati in questa stagione, forniti da Sofascore.com