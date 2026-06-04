Tuttosport: “Fiorentina su un terzino della Juve. Lui ha già detto sì”

La Fiorentina guarda con interesse a Joao Marioper rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Il club viola sta lavorando a un ridimensionamento del monte ingaggi e a un ringiovanimento della rosa, operazioni che potrebbero portare anche alla cessione di alcuni elementi importanti. Tra questi c'è Dodò, seguito da Napoli e Roma e valutato circa 15 milioni di euro.