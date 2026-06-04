CorSport: “Contatti Paratici-Grosso sulla Fiorentina. Tanti temi affrontati”

Paratici e Grosso stanno già lavorando alla costruzione della squadra. Sono tanti i temi sul tavolo, tra cessioni e acquisti

Redazione VN 4 giugno - 06:19

Grosso — Per Grosso è già pronto un contratto biennale da 1,2 milioni di euro a stagione, con opzione per un terzo anno a favore della Fiorentina. L'obiettivo della società è quello di avviare un nuovo ciclo tecnico ambizioso, ma molto dipenderà anche dalle risorse che verranno messe a disposizione sul mercato. Nei prossimi giorni Alessandro Ferrari e Fabio Paratici voleranno negli Stati Uniti per incontrare la proprietà e definire budget, strategie e obiettivi della stagione 2026-27.

Paratici — Il mercato sarà infatti il primo banco di prova del nuovo corso. Paratici e Grosso stanno già lavorando alla costruzione della squadra, con l'intenzione di arrivare al raduno estivo del Viola Park, previsto tra poco più di un mese, con una rosa il più possibile snella e definita. Un compito non semplice, considerando il rientro di oltre venti giocatori dai prestiti e la necessità di intervenire in diversi reparti per modellare la Fiorentina secondo le idee del nuovo allenatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.