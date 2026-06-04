La svolta è ormai imminente: domani il Sassuolo dovrebbe liberare Fabio Grosso dall'ultimo anno di contrattoancora in essere, permettendo così alla Fiorentina di ufficializzare il suo nuovo allenatore. Decisivo il via libera della famiglia Squinzi e dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali, che hanno accettato la risoluzione del rapporto con il tecnico. Contestualmente, il club viola formalizzerà in ritardo anche l'addio a Paolo Vanoli, chiudendo definitivamente il capitolo della passata stagione.
Corriere dello Sport
CorSport: “Contatti Paratici-Grosso sulla Fiorentina. Tanti temi affrontati”
Grosso—
Per Grosso è già pronto un contratto biennale da 1,2 milioni di euro a stagione, con opzione per un terzo anno a favore della Fiorentina. L'obiettivo della società è quello di avviare un nuovo ciclo tecnico ambizioso, ma molto dipenderà anche dalle risorse che verranno messe a disposizione sul mercato. Nei prossimi giorni Alessandro Ferrari e Fabio Paratici voleranno negli Stati Uniti per incontrare la proprietà e definire budget, strategie e obiettivi della stagione 2026-27.
Paratici—
Il mercato sarà infatti il primo banco di prova del nuovo corso. Paratici e Grosso stanno già lavorando alla costruzione della squadra, con l'intenzione di arrivare al raduno estivo del Viola Park, previsto tra poco più di un mese, con una rosa il più possibile snella e definita. Un compito non semplice, considerando il rientro di oltre venti giocatori dai prestiti e la necessità di intervenire in diversi reparti per modellare la Fiorentina secondo le idee del nuovo allenatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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