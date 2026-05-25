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Da Sassuolo: “In settimana incontro Grosso-Carnevali. La volontà del tecnico”

Da Sassuolo: “In settimana incontro Grosso-Carnevali. La volontà del tecnico” - immagine 1
Le ultime da Sassuolo sulla situazione di Fabio Grosso che in settimana incontrerà il direttore generale Carnevali
Redazione VN

Nicolò Caruso, giornalista vicino al Sassuolo, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa neroverde con Fabio Grosso:

Viste le dichiarazione in conferenza stampa si è intuito che Fabio Grosso ha le idee chiare: la volontà di lasciare Sassuolo e proseguire altrove. Ha fatto un biennio importane, un grande lavoro anche con i giovani a disposizione. A metà settimana ci sarà un incontro con Carnevali per capire se ci saranno le giuste condizioni per andare avanti o separare le strade. Se dovesse chiamare la Fiorentina Grosso accetterebbe ad occhi chiusi ed è molto stimato da Paratici.

La sua influenza sul mercato

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Ha sempre lasciato lavorare il direttore con grande calma, ha detto al sua senza influire direttamente. Il mercato non è da sottovalutare, ma è stato contento di quello che la società gli ha messo a disposizione.

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