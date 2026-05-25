Nicolò Caruso, giornalista vicino al Sassuolo, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa neroverde con Fabio Grosso:
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Da Sassuolo: “In settimana incontro Grosso-Carnevali. La volontà del tecnico”
Le ultime da Sassuolo sulla situazione di Fabio Grosso che in settimana incontrerà il direttore generale Carnevali
Viste le dichiarazione in conferenza stampa si è intuito che Fabio Grosso ha le idee chiare: la volontà di lasciare Sassuolo e proseguire altrove. Ha fatto un biennio importane, un grande lavoro anche con i giovani a disposizione. A metà settimana ci sarà un incontro con Carnevali per capire se ci saranno le giuste condizioni per andare avanti o separare le strade. Se dovesse chiamare la Fiorentina Grosso accetterebbe ad occhi chiusi ed è molto stimato da Paratici.
La sua influenza sul mercato—
Ha sempre lasciato lavorare il direttore con grande calma, ha detto al sua senza influire direttamente. Il mercato non è da sottovalutare, ma è stato contento di quello che la società gli ha messo a disposizione.
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