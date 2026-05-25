Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, si è espresso sul tema Vanoli-Grosso per la panchina della Fiorentina:
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Bocci vota Vanoli: “Merita la conferma. Grosso non ha fatto un miracolo”
Il commento del giornalista Alessandro Bocci sulla questione allenatore
Questa è la settimana degli allenatori: se volevano Vanoli avrebbero potuto esercitare l'opzione, ma se non l'hanno fatto finora sarei sorpreso lo facessero a ridosso del 30 maggio. Vanoli meritava la conferma, ma è giusto che Paratici gestisca come meglio crede. Grosso ha fatto un buon lavoro con una squadra forte che ha reso tanto, non ha fatto un miracolo. Paratici vuole un canale comunicativo, considera Grosso il più adatto per quello che ha in testa.
Como in Champions—
Il Como lo si misurerà negli anni a venire, "rischia" di essere un progetto bello. La Champions del Bologna è stata figlia di una buona annata, ma ti porta poco. Il Como ha speso tantissimi soldi e ha avuto il merito di prendere un allenatore che è un simbolo: Fabregas fa un calcio bello e si è legato al progetto.
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