Domani pomeriggio la premiazione della “Battaglia delle pagelle”

La simpatica gara fra David Guetta e Giampaolo Marchini si è chiusa con un salomonico pareggio

Con un inatteso recupero nelle ultime giornate di campionato David Guetta è riuscito a pareggiare il conto con Giampaolo Marchini nell'ormai seguitissima "Battaglia delle Pagelle", in onda nel Luna Park Fiorentina di Radio Bruno il giorno successivo alle partite della Fiorentina. I voti dei "pagellisti" del Corriere Fiorentino (Guetta) e Nazione (Marchini) vengono a loro volta giudicati insindacabilmente da Rocio Rodriguez Reina, che decide giocatore per giocatore la valutazione che le pare più giusta. Domani sera i due contendenti, che hanno pareggiato anche nella scorsa stagione, saranno ospiti di Simone Nunziati alla Pasticceria La Magnolia nel viale De Amicis, dove dalle 18 in poi si brinderà allo scampato pericolo della retrocessione e si parlerà del futuro della della squadra viola, con la presenza di gran parte della redazione del Pentasport