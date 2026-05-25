Il giornalista, Enzo Bucchioni, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dei temi più caldi di casa Fiorentina al termine della stagione. Le sue parole:
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Bucchioni: “Vanoli tra i migliori quest’anno. La sua un’impresa”
Le parole del giornalista, Enzo Bucchioni, ha parlato del premio che riceverà questa sera Paolo Vanoli per il lavoro svolto quest'anno
La commissione, compreso io, (del trofeo Maestrelli, ndr) ha ritenuto giusto premiare Vanoli per quello che ha fatto quest'anno alla Fiorentina. L'allenatore è riuscito a ricompattare un gruppo, tenere la barra dritta e ricordare una salvezza arrivata da una situazione drammatica. Per questa impresa, è stato uno dei migliori.
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