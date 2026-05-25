L'ex direttore sportivo del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dei temi più caldi di casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Giraldi consiglia: “Ripartire da un’idea di gioco forte e scelte dolorose”
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Giraldi consiglia: “Ripartire da un’idea di gioco forte e scelte dolorose”
Le parole dell'ex direttore sportivo del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, sulla situazione in casa Fiorentina in vista del prossimo anno
Kean? Il fatto che fino ad ora non abbia giocato un campanello d'allarme lo accende. I viola devono valutare quei giocatori che possono avere mercato e capire cosa farne. Credo che la Fiorentina debba partire da un'idea di gioco forte e sulla base di questa trovare dei giocatori e fare delle rinunce, anche dolorose.
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Sul futuro allenatore—
Non credo che il momento attuale della Fiorentina possa portare allenatori top della Premier come Glasner e Iraola. Poi, nella vita ci sta tutto, ma mi sembrerebbe molto irreale. Ad oggi, parlare della conferma di Vanoli, mi sembra follia. Se oggi non lo hai ancora confermato è perché hai delle altre idee e questa te la tieni un po' lì, pronta.
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