Nazione: “I tempi di Grosso a Firenze. Ecco com’è andata con Vanoli”

Una volta ottenuto il via libera definitivo per Grosso, la Fiorentina organizzerà la presentazione del nuovo tecnico

Redazione VN 4 giugno - 06:15

La Fiorentina è pronta ad accogliere Fabio Grosso come nuovo allenatore. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli economici con il Sassuolo per la risoluzione del contratto, ma l'accordo tra il tecnico romano e il club viola è già stato raggiunto: per lui è pronto un biennale da 1,2 milioni di euro a stagione con opzione per il terzo anno. L'annuncio ufficiale è atteso entro pochi giorni.

Grosso e Vanoli — Parallelamente si consumerà l'addio a Paolo Vanoli. La dirigenza viola, pur avendo apprezzato il lavoro svolto dall'allenatore varesino, ha scelto di aprire un nuovo ciclo tecnico dopo una stagione particolarmente complessa. Vanoli lascerà Firenze con la stima del club e dei tifosi, mentre per il suo futuro non si escludono nuove opportunità anche all'estero.

Paratici — Una volta ottenuto il via libera definitivo per Grosso, la Fiorentina organizzerà la presentazione del nuovo tecnico e inizierà a programmare la prossima stagione. Fabio Paratici e Alessandro Ferrari voleranno a New York per confrontarsi con Giuseppe e Catherine Commisso sulle strategie estive e sul budget di mercato. Sul tavolo ci saranno anche le questioni legate alle possibili cessioni, i casi Dodô, Gudmundsson e Kean, e la costruzione della squadra che si radunerà entro il 12 luglio. Lo scrive la Nazione.