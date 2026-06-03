CorSport: “Grosso-Fiorentina, ci siamo. Ecco i temi che affronterà con Paratici”

La scelta di Grosso porta la firma di Fabio Paratici, che lo conosce da anni e con cui vorrebbe ricreare la Fiorentina

Redazione VN 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 08:04)

La Fiorentina è ormai a un passo dall’inizio della nuova era targata Fabio Grosso. Dopo settimane di attesa e di trattative, l’allenatore romano dovrebbe ottenere nelle prossime ore il via libera definitivo dal Sassuolo, con la rescissione dell’ultimo anno di contratto che lo lega ai neroverdi. A quel punto arriverà l’annuncio ufficiale e prenderà forma il nuovo progetto tecnico viola.

La scelta di Grosso porta la firma di Fabio Paratici, che lo conosce da anni e che ha deciso di affidargli il compito di rilanciare la squadra dopo una stagione complicata, conclusa con una salvezza conquistata grazie a un ottimo girone di ritorno. Definita la panchina e lo staff tecnico, il club si concentrerà sulla costruzione della nuova Fiorentina, confrontando le idee dell’allenatore con le disponibilità economiche che verranno discusse anche con il presidente Rocco Commisso.

Le prossime 24 ore saranno quindi decisive per chiudere definitivamente il capitolo Sassuolo e aprire quello viola. Al Viola Park si preparano nuove prospettive e nuove ambizioni, anche se sarà poi il campo a stabilire il valore del progetto e la bontà delle scelte effettuate dalla dirigenza.

Prima, però, ci sarà un mercato estivo particolarmente intenso. Paratici dovrà gestire una rosa molto ampia tra conferme, cessioni e prestiti di rientro, ma soprattutto intervenire con numerosi acquisti per adattare la squadra al 4-3-3 di Grosso. Serviranno rinforzi in ogni reparto: esterni e centrali difensivi, centrocampisti e attaccanti, con il numero delle punte da acquistare che dipenderà anche dal futuro di Kean, Gudmundsson e Piccoli. Si annuncia un’estate di lavoro intenso per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.