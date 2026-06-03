Con l'arrivo di Fabio Grosso, la Fiorentina verrà rivoluzionata. Tante cessioni, ma sopratutto tanti arrivi per regalare al nuovo allenatore una squadra a sua immagine e somiglianza.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Rinforzo in mediana per la Fiorentina. Paratici bussa in casa Udinese”
La Nazione
Nazione: “Rinforzo in mediana per la Fiorentina. Paratici bussa in casa Udinese”
Paratici su il centrocampista olandese classe 2000, motore del gioco dell’Udinese, che nella scorsa stagione ha segnato 5 reti
Ekkelenkamp—
In Italia, a centrocampo, piace Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista olandese classe 2000, motore del gioco dell’Udinese, che nella scorsa stagione ha segnato 5 reti e fornito 4 assist.
Costo—
Un’operazione da non meno di 10 milioni di euro(ha un contratto in scadenza nel 2028) che darebbe sostanza alla mediana viola. Lo scrive la Nazione.
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