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La Nazione

Nazione: “Rinforzo in mediana per la Fiorentina. Paratici bussa in casa Udinese”

Nazione: “Rinforzo in mediana per la Fiorentina. Paratici bussa in casa Udinese” - immagine 1
Paratici su il centrocampista olandese classe 2000, motore del gioco dell’Udinese, che nella scorsa stagione ha segnato 5 reti
Redazione VN

Con l'arrivo di Fabio Grosso, la Fiorentina verrà rivoluzionata. Tante cessioni, ma sopratutto tanti arrivi per regalare al nuovo allenatore una squadra a sua immagine e somiglianza.

Ekkelenkamp

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In Italia, a centrocampo, piace Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista olandese classe 2000, motore del gioco dell’Udinese, che nella scorsa stagione ha segnato 5 reti e fornito 4 assist.

Costo

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Un’operazione da non meno di 10 milioni di euro(ha un contratto in scadenza nel 2028) che darebbe sostanza alla mediana viola. Lo scrive la Nazione.

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