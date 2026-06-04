Non soltanto esterni offensivi. La Fiorentina, impegnata nella costruzione di una rosa adatta alle idee tattiche di Fabio Grosso, avrebbe effettuato un sondaggio anche per rinforzare la fascia difensiva.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Nome nuovo per la difesa. 4 milioni ma non solo, Paratici tratta”
La Nazione
Nazione: “Nome nuovo per la difesa. 4 milioni ma non solo, Paratici tratta”
Paratici, impegnato nella costruzione di una rosa adatta alle idee tattiche di Grosso, avrebbe effettuato un sondaggio in difesa
Revivo—
Nel mirino del club viola sarebbe finito Roy Revivo, terzino sinistro classe 2003 e nazionale israeliano,attualmente in forza al Maccabi Tel Aviv.
Prezzo—
La trattativa, però, si presenta tutt'altro che semplice: il club israeliano valuta il cartellino del giocatore circa 4 milioni di euro e chiede inoltre una percentuale sulla futura rivendita. Lo scrive la Nazione.
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