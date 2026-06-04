La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla Fiorentina di Fabio Grosso. Se e quanti calciatori arriveranno dai neroverdi è ancora presto per dirlo, ma certo è che Kristian Thorstvedt, fra l'altro già cercato dalla Fiorentina nello scorso mercato invernale e pure nelle precedenti sessioni, sia un fedelissimo di Grosso.
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VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, è la volta buona? Gazzetta: “Grosso si porta a Firenze un suo pupillo”
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Fiorentina, è la volta buona? Gazzetta: “Grosso si porta a Firenze un suo pupillo”
Su Thorstvedt c'è concorrenza, però la conoscenza dell'allenatore potrebbe avere un peso sulla prossima destinazione
Thorstvedt—
Su di lui c'è concorrenza, però la conoscenza dell'allenatore potrebbe avere un peso sulla prossima destinazione. Il norvegese classe '99 è il classico incursore da 4-3-3. Può fare la mezzala partendo dal centro-destra per poi rientrare per calciare, da macino qual é. Abbina qualità e fisico, con grande facilità di tiro e gol (4 nell'ultima Serie A) e assist nelle sue corde.
Grosso—
Bravo a dare r equilibrio è un uomo più da inserimenti senza palla che da strappo, però come detto si butta tanto in area di rigore. É in scadenza a giugno 2027, il rinnovo con gli emiliani avviato tempo fa ora è in standby, e la valutazione può essere sui 10-15 milioni per aggiudicarsi il cartellino.
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