Fiorentina, è la volta buona? Gazzetta: “Grosso si porta a Firenze un suo pupillo”

Thorstvedt

Su di lui c'è concorrenza, però la conoscenza dell'allenatore potrebbe avere un peso sulla prossima destinazione. Il norvegese classe '99 è il classico incursore da 4-3-3. Può fare la mezzala partendo dal centro-destra per poi rientrare per calciare, da macino qual é. Abbina qualità e fisico, con grande facilità di tiro e gol (4 nell'ultima Serie A) e assist nelle sue corde.