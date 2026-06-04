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Fiorentina, è la volta buona? Gazzetta: “Grosso si porta a Firenze un suo pupillo”

Fiorentina, è la volta buona? Gazzetta: “Grosso si porta a Firenze un suo pupillo” - immagine 1
Su Thorstvedt c'è concorrenza, però la conoscenza dell'allenatore potrebbe avere un peso sulla prossima destinazione
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla Fiorentina di Fabio Grosso. Se e quanti calciatori arriveranno dai neroverdi è ancora presto per dirlo, ma certo è che Kristian Thorstvedt, fra l'altro già cercato dalla Fiorentina nello scorso mercato invernale e pure nelle precedenti sessioni, sia un fedelissimo di Grosso.

Thorstvedt

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Su di lui c'è concorrenza, però la conoscenza dell'allenatore potrebbe avere un peso sulla prossima destinazione. Il norvegese classe '99 è il classico incursore da 4-3-3. Può fare la mezzala partendo dal centro-destra per poi rientrare per calciare, da macino qual é. Abbina qualità e fisico, con grande facilità di tiro e gol (4 nell'ultima Serie A) e assist nelle sue corde.

Grosso

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Bravo a dare r equilibrio è un uomo più da inserimenti senza palla che da strappo, però come detto si butta tanto in area di rigore. É in scadenza a giugno 2027, il rinnovo con gli emiliani avviato tempo fa ora è in standby, e la valutazione può essere sui 10-15 milioni per aggiudicarsi il cartellino.

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