L'imminente arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentinaha dato il via al mercato targato Fabio Paratici. Il Corriere dello Sport si sofferma sul centrocampo e l’idea è quella di valutare alcuni profili provenienti dallo stesso Sassuolo e stimati in modo particolare da Grosso.
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VIOLA NEWS news viola stampa Centrocampo, CorSport: “Non solo Thorstvedt. Paratici ci proverà per Koné”
Corriere dello Sport
Centrocampo, CorSport: “Non solo Thorstvedt. Paratici ci proverà per Koné”
Ismael Koné, cercato nel gennaio dell’anno scorso quando giocava nel Marsiglia. E Emil Thorstvedt, che la Fiorentina trattò invano
Koné—
Ci sono tanti ex obiettivi viola che potrebbero fare al caso, come Ismael Koné, cercato nel gennaio dell’anno scorso quando giocava nel Marsiglia. La mezzala offensiva ha un contratto valido fino al 2030. I neroverdi sono bottega cara, tanto che hanno concordato col giocatore una clausola da 35 milioni valida fino a fine luglio.
Thorstvedt—
Per lo stesso ruolo occhio a Emil Thorstvedt, che la Fiorentina trattò invano nel luglio di due anni fa. Il norvegese è in scadenza nel 2027, motivo per cui la richiesta sarebbe di circa 15 milioni.
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