La trattativa per portare Joao Mario a Firenze è ormai ai dettagli finali. La Juventus è estremamente fiduciosa di trovare a breve la quadra economica definitiva con la Fiorentina per il cartellino del terzino portoghese.
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Tuttosport: “Dodò o Fortini via in settimana? Così si sblocca Joao Mario”
Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, non ci sono dubbi sulla formula dell'operazione: si tratterà di un prestito oneroso con diritto di riscatto. I due club stanno ultimando la discussione sulle cifre complessive, che dovrebbero aggirarsi tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Un "matrimonio annunciato" che attendeva solo un paio di incastri: l'arrivo in bianconero di Celik come suo sostituto e i passi avanti della Fiorentina sul fronte uscite per le corsie esterne, dove almeno uno tra Dodò e Fortini potrebbe salutare già nella settimana alle porte.
Esclusione dalla tournée e tempi di chiusura—
Filtra grande ottimismo per una fumata bianca imminente nei prossimi giorni. L'indizio più chiaro riguarda la pianificazione della Juventus: Joao Mario, a questo punto, non dovrebbe nemmeno partire con la squadra bianconera per la tournée estiva in programma tra Hong Kong e Perth, pronto a vestire la maglia viola.
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