Tuttosport: “Dodò o Fortini via in settimana? Così si sblocca Joao Mario”

Secondo Tuttosport, la Fiorentina è sempre più vicina a Joao Mario dalla Juventus: uno tra Dodò e Fortini potrebbe partire in settimana

La trattativa per portare Joao Mario a Firenze è ormai ai dettagli finali . La Juventus è estremamente fiduciosa di trovare a breve la quadra economica definitiva con la Fiorentina per il cartellino del terzino portoghese.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, non ci sono dubbi sulla formula dell'operazione: si tratterà di un prestito oneroso con diritto di riscatto. I due club stanno ultimando la discussione sulle cifre complessive, che dovrebbero aggirarsi tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Un "matrimonio annunciato" che attendeva solo un paio di incastri: l'arrivo in bianconero di Celik come suo sostituto e i passi avanti della Fiorentina sul fronte uscite per le corsie esterne, dove almeno uno tra Dodò e Fortini potrebbe salutare già nella settimana alle porte.