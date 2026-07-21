Da Roma: “Soulé può partire, fissato il prezzo. Occhio a Dovbyk. Dodo piace”

Il punto sull'asse Roma-Firenze a Radio Bruno: in ballo i nomi di Matias Soulè, Artem Dovbyk e Dodo

Matteo Torniai Redattore 21 luglio 2026 (modifica il 21 luglio 2026 | 19:43)

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Matteo De Santis ha fatto il punto sul mercato della Roma, soffermandosi anche su alcuni nomi che interessano da vicino la Fiorentina.

Secondo De Santis, il club giallorosso è destinato a intervenire ancora pesantemente sugli esterni offensivi: “Se non dovesse arrivare Summerville, la Roma andrà comunque su un altro profilo, se non addirittura su due. Gasperini ha chiesto rinforzi importanti in quel reparto e la società sa di dover intervenire”.

Questione Soulè — Tra i nomi che potrebbero lasciare Trigoria c’è anche Matias Soulé. L’argentino, arrivato appena un anno fa dalla Juventus, non viene considerato incedibile: “Il discorso su Soulé era già stato affrontato prima delle vicende legate a Greenwood e Summerville. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, la Roma la prenderebbe in considerazione”.

De Santis ha poi spiegato i motivi economici che potrebbero spingere i giallorossi a valutare una cessione: “La Roma ha investito circa 28 milioni di euro per il giocatore e il suo valore residuo a bilancio è ancora importante. Per questo motivo credo che per meno di 35 milioni complessivi difficilmente si possa intavolare una trattativa”.

Sul futuro del classe 2003, il giornalista ha rivelato l’esistenza di alcuni interessamenti dall’estero: “Ci sono stati sondaggi da parte di club di media fascia della Premier League, come Fulham e Sunderland, ma per il momento nulla si è concretizzato. È arrivata anche una proposta dall’Arabia Saudita, ma il giocatore non è interessato a trasferirsi lì”.

Secondo De Santis, Soulé vedrebbe invece positivamente la possibilità di restare in Italia, purché possa trovare continuità: “Un eventuale trasferimento in Serie A sarebbe una soluzione gradita al ragazzo, ma naturalmente ci sono tanti aspetti economici da sistemare”.

Capitolo Dodo — Il laterale brasiliano continua a essere accostato alla Roma, ma al momento non sembra rappresentare una priorità per il club capitolino: “Non credo sia stato proposto direttamente ai giallorossi. La Roma ha raccolto informazioni e il giocatore piace, ma se avesse davvero voluto affondare il colpo probabilmente lo avrebbe già fatto. In questo momento la dirigenza sta valutando altre priorità e vuole prima capire come completare il reparto offensivo”.

Il nome di Dodo, dunque, resta sullo sfondo: “È una situazione da monitorare. La Roma si è fatta un’idea del mercato e in futuro potrebbe anche decidere di approfondire il discorso, ma oggi non mi sembra una pista particolarmente calda”.

La situazione di Dovbyk — Infine, De Santis ha aperto anche a un possibile scenario che potrebbe coinvolgere la Fiorentina: “Bisognerà capire cosa accadrà con Dovbyk. Non escludo che la Roma possa valutare l’ipotesi di un prestito per una stagione, e in quel caso la Fiorentina potrebbe rappresentare una soluzione interessante”.