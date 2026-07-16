Colpo a zero per la Juventus: arriva Celik da svincolato, Gasperini beffato

Mossa a sorpresa della Juventus, che nella giornata odierna ha trovato l'accordo con Zeki Celik , difensore turco classe 1997, svincolato, accostato anche recentemente alla Fiorentina e che ha trascorso le ultime quattro stagioni con la maglia della Roma. L'ex Lilla ha già sostenuto le visite mediche con il club bianconero e firmato il contratto nel quartier generale della Vecchia Signora. Il calciatore dovrebbe aver firmato un triennale.

La Roma, dal canto suo, è rammaricata, in quanto sia prima della scadenza del contratto che nei giorni immediatamente successivi aveva tentato di fargli firmare un nuovo accordo, senza però trovare la quadra. Con il calciatore turco che a quel punto ha preferito cambiare aria e firmare con una nuova società. Di sicuro a non essere rammaricati sono i tifosi giallorossi, visto che in tanti sui social, in queste ultime ore, hanno praticamente esultato per "essersi liberati" di un giocatore che sì nell'ultimo anno aveva fatto bene ma deluso ampiamente nelle stagioni precedenti.