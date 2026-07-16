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VIDEO – Gosens è in Germania: visite mediche con lo Schalke 04

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Robin Gosens è arrivato in Germania: il terzino si sottoporrà alle visite mediche con lo Schalke 04 e definirà gli ultimi dettagli
Redazione VN

Robin Gosens è ormai a un passo dallo Schalke 04. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arrivano anche le prime immagini del terzino tedesco in Germania: il giocatore è stato immortalato a Gelsenkirchen, dove sta completando gli ultimi passaggi prima della firma con il club del suo cuore.

Le visite mediche, previste proprio in questi giorni, rappresentano l'ultimo step prima dell'ufficialità. Gosens si prepara così a lasciare la Fiorentina e a riabbracciare lo Schalke, operazione per la quale avrebbe anche accettato una riduzione dell'ingaggio pur di tornare nella squadra di cui è tifoso. (Qui sotto il video)

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