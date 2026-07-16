VIDEO – Gosens è in Germania: visite mediche con lo Schalke 04

Robin Gosens è arrivato in Germania: il terzino si sottoporrà alle visite mediche con lo Schalke 04 e definirà gli ultimi dettagli

Robin Gosens è ormai a un passo dallo Schalke 04. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arrivano anche le prime immagini del terzino tedesco in Germania: il giocatore è stato immortalato a Gelsenkirchen, dove sta completando gli ultimi passaggi prima della firma con il club del suo cuore.