Robin Gosens è ormai a un passo dallo Schalke 04. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arrivano anche le prime immagini del terzino tedesco in Germania: il giocatore è stato immortalato a Gelsenkirchen, dove sta completando gli ultimi passaggi prima della firma con il club del suo cuore.
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VIDEO – Gosens è in Germania: visite mediche con lo Schalke 04
Robin Gosens è arrivato in Germania: il terzino si sottoporrà alle visite mediche con lo Schalke 04 e definirà gli ultimi dettagli
Le visite mediche, previste proprio in questi giorni, rappresentano l'ultimo step prima dell'ufficialità. Gosens si prepara così a lasciare la Fiorentina e a riabbracciare lo Schalke, operazione per la quale avrebbe anche accettato una riduzione dell'ingaggio pur di tornare nella squadra di cui è tifoso. (Qui sotto il video)
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