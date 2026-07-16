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Nella prima metà del mese, chiunque avesse voluto avrebbe potuto sborsare 62 milioni di euro per scavalcare la Fiorentina e trattare direttamente col giocatore. Eppure, come successo un anno fa, quando la cifra era di 52 milioni e la stagione era stata decisamente migliore, nessuno ha attivato questa opzione.