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Passato il 15/7: la clausola rescissoria di Kean è scaduta. Cosa succede ora

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Non che l'attesa fosse minimamente paragonabile a quella di un anno fa, ma il termine è comunque arrivato
Redazione VN

Con la fine del giorno 15 luglio 2026 è scaduta la validità della clausola rescissoria presente nel contratto di Moise Kean, rinnovato nell'agosto scorso.

Deadline

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Nella prima metà del mese, chiunque avesse voluto avrebbe potuto sborsare 62 milioni di euro per scavalcare la Fiorentina e trattare direttamente col giocatore. Eppure, come successo un anno fa, quando la cifra era di 52 milioni e la stagione era stata decisamente migliore, nessuno ha attivato questa opzione.

E adesso?

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Adesso in ogni caso le eventuali offerte per Kean passeranno dalla scrivania di Paratici: sarà la Fiorentina a valutare se accettarle o meno, tenendo conto che l'attaccante ha uno stipendio di 4,5 milioni all'anno ma anche la totale fiducia del nuovo tecnico Fabio Grosso, che ha ritrovato a distanza di 10 anni dalle giovanili della Juventus.

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