Dopo aver definito la cessione di Tarik Muharemovic al Leeds per una cifra attorno ai 40 milioni di euro, il Sassuolo può sbloccare il mercato in entrata per sostituire il difensore bosniaco. Come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, c'è anche Pietro Comuzzo tra i giocatori che piacciono ai neroverdi.
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Di Marzio: Comuzzo in uscita, il Sassuolo ci pensa per sostituire Muharemovic
Il Sassuolo dopo aver incassato 40 milioni dalla cessione di Muharemovic pensa a Comuzzo e Acerbi per la difesa
Reduce da un'annata complicata (come gran parte dei calciatori della Fiorentina), il difensore classe 2005 è in uscita dal club viola e potrebbe ritrovare a Sassuolo continuità senza troppe pressioni. L'altro profilo in lizza è quello di Francesco Acerbi. Attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Inter, per l'esperto centrale si tratterebbe di un ritorno dopo 8 anni.
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