Di Marzio: Comuzzo in uscita, il Sassuolo ci pensa per sostituire Muharemovic

Il Sassuolo dopo aver incassato 40 milioni dalla cessione di Muharemovic pensa a Comuzzo e Acerbi per la difesa

Reduce da un'annata complicata (come gran parte dei calciatori della Fiorentina), il difensore classe 2005 è in uscita dal club viola e potrebbe ritrovare a Sassuolo continuità senza troppe pressioni. L'altro profilo in lizza è quello di Francesco Acerbi. Attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Inter, per l'esperto centrale si tratterebbe di un ritorno dopo 8 anni.