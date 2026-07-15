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TS: “Torino, per Comuzzo si chiude solo in prestito. Le alternative granata”

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Il Torino rimane interessato a Pietro Comuzzo, ma ci prova anche per altri difensori
Redazione VN

Il Torino sta cercando rinforzi per sistemare una difesa che lo scorso anno aveva mostrato non pochi problemi. L'obiettivo di Petrachi è quello di dare ad Abate almeno due pedine in quel reparto. Tra i nomi circolati c'è quello di Andrea Giorgini che nella scorsa stagione ha giocato alla Juve Stabia. E oggi il ds granata ha in agenda un incontro proprio col club gialloblù per provare ad accelerare l’operazione.

Ma Giorgini non è l'unico. Il Torino segue anche Ben Nelson del Leicester: il club inglese non vuole cederlo a meno di 7-8 milioni, ma il giocatore fa leva sul contratto in scadenza. Al Baltika, in Russia, gioca invece quel Nathan Gassama, di nazionalità maliana, il cui cartellino è invece valutato 5 milioni. Decisamente più alto (oltre 20 milioni) il costo del cartellino di Pietro Comuzzo: in questo caso l’operazione si chiuderebbe solo con un prestito. Lo scrive Tuttosport.

 

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