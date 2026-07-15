Il Torino sta cercando rinforzi per sistemare una difesa che lo scorso anno aveva mostrato non pochi problemi. L'obiettivo di Petrachi è quello di dare ad Abate almeno due pedine in quel reparto. Tra i nomi circolati c'è quello di Andrea Giorgini che nella scorsa stagione ha giocato alla Juve Stabia. E oggi il ds granata ha in agenda un incontro proprio col club gialloblù per provare ad accelerare l’operazione.
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TS: “Torino, per Comuzzo si chiude solo in prestito. Le alternative granata”
Il Torino rimane interessato a Pietro Comuzzo, ma ci prova anche per altri difensori
Ma Giorgini non è l'unico. Il Torino segue anche Ben Nelson del Leicester: il club inglese non vuole cederlo a meno di 7-8 milioni, ma il giocatore fa leva sul contratto in scadenza. Al Baltika, in Russia, gioca invece quel Nathan Gassama, di nazionalità maliana, il cui cartellino è invece valutato 5 milioni. Decisamente più alto (oltre 20 milioni) il costo del cartellino di Pietro Comuzzo: in questo caso l’operazione si chiuderebbe solo con un prestito. Lo scrive Tuttosport.
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