TS: “Torino, per Comuzzo si chiude solo in prestito. Le alternative granata”

Il Torino sta cercando rinforzi per sistemare una difesa che lo scorso anno aveva mostrato non pochi problemi. L'obiettivo di Petrachi è quello di dare ad Abate almeno due pedine in quel reparto. Tra i nomi circolati c'è quello di Andrea Giorgini che nella scorsa stagione ha giocato alla Juve Stabia. E oggi il ds granata ha in agenda un incontro proprio col club gialloblù per provare ad accelerare l’operazione.