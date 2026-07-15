Continua il movimentato mercato della Fiorentina. Secondo Le Parisien, Amir Richardson potrebbe salutare i viola e fare ritorno in Francia. Il centrocampista marocchino è vicino al trasferimento al Le Havre, club nel quale è cresciuto e dove ha giocato dal 2019 al 2023.
calciomercato
Dalla Francia: Amir Richardson molto vicino al ritorno in Ligue 1
Dopo una stagione caratterizzata da poco spazio e dal deludente prestito al Copenaghen, il classe 2002 è alla ricerca di continuità. Il Le Havre, interessato al giocatore, sembra aver trovato un abbozzo di intesa con i viola per un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Richardson era arrivato alla Fiorentina dal Reims nell’estate 2024 per circa 10 milioni di euro. Il giocatore è fuori dal progetto viola. Un ritorno in Francia, gli permetterebbe di trovare spazio per giocare.
Per il Le Havre si tratterebbe di un ritorno. Richardson conosce già l’ambiente e il campionato francese, elementi che potrebbero favorire il suo rilancio. La Fiorentina, dal canto suo, punta a valorizzare il patrimonio economico del centrocampista, mentre continua la sua ricostruzione e della rosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA