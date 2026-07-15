Fabio Paratici sembra stregato da Oulai del Trabzonspor. Il club viola sembra disposto a tutto per arrivare al talento ivoriano. Ma il ds della Fiorentina non è l'unico che è rimasto impressionato dal suo potenziale.
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Fiorentina, senti Conte: “Mondiale, chi mi ha colpito? Oulai della Costa D’Avorio”
Fabio Paratici sembra stregato da Oulai del Trabzonspor. Il club viola sembra disposto a tutto per arrivare al talento ivoriano
Anche Antonio Conte, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del giovane centrocampista:
Giocatori meno noti che mi hanno colpito ai mondiali? Mi sono piaciuti Hassan, l’esterno dell’Egitto; Bouaddi, il centrocampista del Marocco; e Oulai, il centrocampista della Costa d’Avorio
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