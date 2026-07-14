Paratici scatenato: accordi per le cessioni di Moreno e Valentini

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Il centrale classe 2001 è pronto a fare ritorno in Sudamerica per approdare ai brasiliani del Gremio, in un'operazione da circa 3,5 milioni di euro.
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La Fiorentina è molto attiva sul fronte cessioni e, dopo quella di Gosens allo Schalke 04, ha virtualmente raggiunto l'accordo per due partenze. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. si va verso i trasferimenti di Matias Moreno al Wrexham e di Nicolas Valentini al Gremio. Le intese tra i club sono state interamente raggiunte. Per formalizzare i due trasferimenti si attende ora solamente il sì definitivo dei due giocatori.
Il difensore argentino, nell'ultima stagione al Levante, è vicino al trasferimento al Wrexham, formazione gallese militante nella Championship inglese (seconda divisione). Nelle casse della Fiorentina arriverebbero circa 8,5 milioni di euro, con il club viola che avrebbe il 50% sulla futura rivendita del calciatore.
Il centrale classe 2001 è pronto a fare ritorno in Sudamerica per approdare ai brasiliani del Gremio, in un'operazione da circa 3,5 milioni di euro.
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