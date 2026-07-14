Paratici scatenato: accordi per le cessioni di Moreno e Valentini

La Fiorentina è molto attiva sul fronte cessioni e, dopo quella di Gosens allo Schalke 04, ha virtualmente raggiunto l'accordo per due partenze. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. si va verso i trasferimenti di Matias Moreno al Wrexham e di Nicolas Valentini al Gremio. Le intese tra i club sono state interamente raggiunte. Per formalizzare i due trasferimenti si attende ora solamente il sì definitivo dei due giocatori.