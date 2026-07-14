Fumata bianca per Gosens allo Schalke. Tutti i dettagli

L'operazione -confermata da più fonti- andrà in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro più bonus.
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Fumata bianca in arrivo per il trasferimento di Robin Gosens allo Schalke 04.
Secondo quanto riportato inizialmente dal quotidiano Bild così come dall'edizione tedesca di Sky Sport, notizia poi confermata anche dall'Italia, è stato raggiunto un accordo verbale tra tutte le parti, inclusi i club. I colloqui tra i club e il giocatore sono in corso da diverse settimane e sono stati intensificati negli ultimi giorni.
Gosens dovrebbe recarsi a Gelsenkirchen per definire gli ultimi dettagli. Le visite mediche sono previste per questa settimana, molto probabilmente giovedì. Dopo essere stato escluso dai convocati per il ritiro della Fiorentina, Gosens si decurterà l'ingaggio per firmare con la squadra della quale è tifoso.
L'operazione -confermata da più fonti- andrà in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro più bonus.
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