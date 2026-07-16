Non c’è soltanto il Nottingham Forest sulle tracce di Dodò. Il futuro del terzino brasiliano della Fiorentina potrebbe essere sempre in Premier League, visto che nelle ultime ore anche il Newcastle avrebbe mosso i primi passi per il classe ’98.
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Dodò, aumenta la concorrenza: due club inglesi sulle sue tracce
Il futuro di Dodò si prospetta sempre più lontano dalla Fiorentina. Due squadre della Premier League sono molto interessate al giocatore.
Secondo quanto riporta Football Transfer News, i Magpies sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra e avrebbero già avviato i contatti sia con la Fiorentina che con l’entourage del giocatore. Il Nottingham Forest, che segue Dodò da tempo, resta comunque in corsa.
Il brasiliano è uno dei principali candidati a lasciare Firenze in questa finestra di mercato. Resta da capire quale club deciderà di affondare il colpo, con anche Napoli e Roma che monitorano la situazione con molto interesse.
La Fiorentina, ha già fissato il prezzo da qualche settimana. I viola potrebbero lasciar partire Dodò per un’offerta intorno ai 17 milioni di euro, cifra che potrebbe presto scatenare un duello tutto inglese.
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